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Хряпин Николай Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хряпин Николай Иванович
Фамилия
Хряпин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 15.

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