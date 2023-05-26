Тиханов Игнатий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Тиханов Игнатий
- Фамилия
- Тиханов
- Имя
- Игнатий
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Муравьищенская волость, Павловское
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 64.
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