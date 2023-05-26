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Солоденов Михаил Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Солоденов Михаил Федорович
Фамилия
Солоденов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Занятие
запасный писарь из крестьян
Адрес
Мирохановская волость, с-цо Какоурево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 60.

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