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Соколов Андрей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Андрей
Фамилия
Соколов
Имя
Андрей
Сословие
крестьяне
Адрес
Бушневская волость, Кузнецово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 59.

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