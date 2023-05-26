Сизов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Михаил Алексеевич

Сизов Михаил Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сизов Михаил Алексеевич
Фамилия
Сизов
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Муравьищенская волость, Степурино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 54.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close