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Реунов Алексей Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Реунов Алексей Акимович
Фамилия
Реунов
Имя
Алексей
Отчество
Акимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Савинская волость, Фонвизино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 51.

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