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Островский Василий Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Островский Василий Арсеньевич
Фамилия
Островский
Имя
Василий
Отчество
Арсеньевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Покровской ц.
Адрес
Ножкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 45.

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