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Макаров Сергей Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Сергей Степанович
Фамилия
Макаров
Имя
Сергей
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Идская волость, Салово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 42.

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