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Михайлов Гавриил Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михайлов Гавриил Михайлович
Фамилия
Михайлов
Имя
Гавриил
Отчество
Михайлович
Занятие
отставной мастеровой кадра мастеров Кронштадского порта
Адрес
Кронштадт
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 40.

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