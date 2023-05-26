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Лилиев Петр Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лилиев Петр Иоаннович
Фамилия
Лилиев
Имя
Петр
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Богородицкой ц.
Адрес
Озарниково
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 36.

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