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Иванов Семен

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Семен
Фамилия
Иванов
Имя
Семен
Сословие
крестьяне
Адрес
Муравьищенская волость, Зеленцыно
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 29.

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