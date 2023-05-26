Варкунов Евстафий Дементьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Варкунов Евстафий Дементьевич
- Фамилия
- Варкунов
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Дементьевич
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Чухлома
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 12.
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