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Башкирев Анисим Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Башкирев Анисим Михайлович
Фамилия
Башкирев
Имя
Анисим
Отчество
Михайлович
Сословие
мещане
Адрес
Чухлома
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 9.

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