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Белоруков Геннадий Геннадиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоруков Геннадий Геннадиевич
Фамилия
Белоруков
Имя
Геннадий
Отчество
Геннадиевич
Сословие
купечество
Занятие
сын купца
Адрес
Парфентьев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 9.

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