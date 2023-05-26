Ананьев Илларион Егорович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Ананьев Илларион Егорович
- Фамилия
- Ананьев
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Егорович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Судайская волость, Льгово
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 5.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около ?.02.1850 ст.
24.05.1904 ст.