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Ананьев Иван Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ананьев Иван Егорович
Фамилия
Ананьев
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Судайская волость, Льгово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 5.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1852 ст.
Между 1917 и 1918 ст.
Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
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