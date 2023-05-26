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Ананьев Афонасий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ананьев Афонасий Егорович
Фамилия
Ананьев
Имя
Афонасий
Отчество
Егорович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 4.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1855 ст.
Неизвестно
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