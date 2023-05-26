Тихомиров Александр Михайлович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Тихомиров Александр Михайлович
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Вяльцево
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 3.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.08.1878 ст.
Неизвестно