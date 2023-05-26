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Тихомиров Александр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Александр Михайлович
Фамилия
Тихомиров
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вяльцево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 3.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.08.1878 ст.
Неизвестно
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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