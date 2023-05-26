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Бельчинский Станислав Иосифович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бельчинский Станислав Иосифович
Фамилия
Бельчинский
Имя
Станислав
Отчество
Иосифович
Занятие
статский советник
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 1.

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