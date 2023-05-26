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Шляпкин Михаил Трифонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шляпкин Михаил Трифонович
Фамилия
Шляпкин
Имя
Михаил
Отчество
Трифонович
Адрес
Ловыгинская волость, Жердина
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 52.

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