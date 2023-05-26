Шумилов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Василий Дмитриевич

Шумилов Василий Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумилов Василий Дмитриевич
Фамилия
Шумилов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Боярская волость, Крюково
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 52.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close