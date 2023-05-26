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Шахов Алексей Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шахов Алексей Кириллович
Фамилия
Шахов
Имя
Алексей
Отчество
Кириллович
Адрес
Макарьев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 50.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1859
1909
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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