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Чугунов Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чугунов Василий Васильевич
Фамилия
Чугунов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Адрес
Завражная волость
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 49.

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