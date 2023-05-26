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Фомин Петр Лукоянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фомин Петр Лукоянович
Фамилия
Фомин
Имя
Петр
Отчество
Лукоянович
Адрес
Макарьев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 46.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1843
17.10.1907 ст.
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