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Ногтев Гаврил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ногтев Гаврил Петрович
Фамилия
Ногтев
Имя
Гаврил
Отчество
Петрович
Адрес
Завражная волость, Коршунское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 30.

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