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Матаруев Макар Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Матаруев Макар Петрович
Фамилия
Матаруев
Имя
Макар
Отчество
Петрович
Адрес
Каргинская волость, Богданово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 28.

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