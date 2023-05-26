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Корсаков Ефрем Порфириевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корсаков Ефрем Порфириевич
Фамилия
Корсаков
Имя
Ефрем
Отчество
Порфириевич
Адрес
Унженская волость, Сяглово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 22.

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