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Клятышев Александр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клятышев Александр Андреевич
Фамилия
Клятышев
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Адрес
Макарьев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 19.

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