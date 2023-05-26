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Кострицкий Николай Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кострицкий Николай Петрович
Фамилия
Кострицкий
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Адрес
Макарьев
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 19.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1879
Неизвестно
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