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Демидов Дмитрий Артамонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демидов Дмитрий Артамонович
Фамилия
Демидов
Имя
Дмитрий
Отчество
Артамонович
Адрес
Завражная волость, Кондратово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 12.

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