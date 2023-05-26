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Хиш-Мухаметов Фазультдзян

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хиш-Мухаметов Фазультдзян
Фамилия
Хиш-Мухаметов
Имя
Фазультдзян
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 62

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