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Каценеленбоген Шлема Швелевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каценеленбоген Шлема Швелевич
Фамилия
Каценеленбоген
Имя
Шлема
Отчество
Швелевич
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 26

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