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Заречных Василий Анисимов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Заречных Василий Анисимов.
Фамилия
Заречных
Имя
Василий
Отчество
Анисимов.
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 21

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