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Аубакиров Исхак Исмагилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аубакиров Исхак Исмагилович
Фамилия
Аубакиров
Имя
Исхак
Отчество
Исмагилович
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 3

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