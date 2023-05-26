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Шмаков Тихон Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шмаков Тихон Ильич
Фамилия
Шмаков
Имя
Тихон
Отчество
Ильич
Сословие
мещане
Адрес
Томская губерния, Барнаульский уезд
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №13. - С. 27

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