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Перельсов Максим Абрамов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перельсов Максим Абрамов.
Фамилия
Перельсов
Имя
Максим
Отчество
Абрамов.
Занятие
гражд.
Адрес
Томская губерния, Барнаульский уезд
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №13. - С. 18

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