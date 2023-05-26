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Ветошкин Афонасий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ветошкин Афонасий
Фамилия
Ветошкин
Имя
Афонасий
Адрес
Томская губерния, Барнаульский уезд
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №13. - С. 5

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