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Шумляев Влас Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумляев Влас Семенович
Фамилия
Шумляев
Имя
Влас
Отчество
Семенович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Трофимовская волость, Юрино
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 78

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