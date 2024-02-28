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Шумляев Василий Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумляев Василий Максимович
Фамилия
Шумляев
Имя
Василий
Отчество
Максимович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольская волость, Великий Двор
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 78

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