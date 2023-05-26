Терхачев Василий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерхачев Василий Денисович

Терхачев Василий Денисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Терхачев Василий Денисович
Фамилия
Терхачев
Имя
Василий
Отчество
Денисович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 106

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.