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Теркин Афид Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Теркин Афид Федорович
Фамилия
Теркин
Имя
Афид
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьянская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 63

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