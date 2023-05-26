Терентьев Александр Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Александр Дементьевич

Терентьев Александр Дементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Терентьев Александр Дементьевич
Фамилия
Терентьев
Имя
Александр
Отчество
Дементьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 63

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.