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Теплов Федор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Теплов Федор
Фамилия
Теплов
Имя
Федор
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость, Аксентово
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 71

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