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Телятьев Федор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Телятьев Федор Иванович
Фамилия
Телятьев
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Михайловская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 63

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