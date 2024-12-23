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Телицин Николай Венедиктович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Телицин Николай Венедиктович
Фамилия
Телицин
Имя
Николай
Отчество
Венедиктович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость, Кудринская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 80

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