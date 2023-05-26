Тевелин Александр Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТевелин Александр Абрамович

Тевелин Александр Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тевелин Александр Абрамович
Фамилия
Тевелин
Имя
Александр
Отчество
Абрамович
Занятие
канцелярский служитель
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.