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Творогов Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Творогов Павел Иванович
Фамилия
Творогов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Занятие
Волостной судья
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 7

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