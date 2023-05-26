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Тарханов Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарханов Николай Михайлович
Фамилия
Тарханов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость, Елифановская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 77

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