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Тарутин Петр Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарутин Петр Данилович
Фамилия
Тарутин
Имя
Петр
Отчество
Данилович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 106

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