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Тарасов Фотий Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарасов Фотий Гаврилович
Фамилия
Тарасов
Имя
Фотий
Отчество
Гаврилович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 32

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